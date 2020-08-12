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Агент 024

Маршрутки Бишкека перевозят пассажиров в нарушение режима по завышенному тарифу

В Бишкеке водитель маршрутного такси № 212 собирает с пассажиров по 20 сомов за проезд после 11.00. Видео опубликовали в Telegram-канале «Сейчас».

На претензии пассажиров водитель отвечает: «Если вам что-то не нравится, можете выходить».

«У меня до 11.00 работа, если меня транспортник поймает, то я заплачу за это 5 тысяч сомов, поэтому давайте без претензий», — говорит водитель маршрутки женщине.

Отмечается, что видео сняли в 11.55 в районе Национальной филармонии.

Напомним, что городской пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы, маршрутки) работает в будни с 7.00 до 11.00 и с 14.00 до 23.00. В выходные дни — обязательная дезинфекция, транспорт курсировать не будет.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/162294/
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