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Агент 024

В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова просят установить светофор

Светофор на пешеходном переходе через проспект Чингиза Айтматова просят установить горожане. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«На пересечении с улицей Ажибека Баатыра есть т-образный перекресток и пешеходный переход. По нему невозможно перейти дорогу, потому что водители просто игнорируют его», — отметил он.

Читатель добавил, что у знаков «Пешеходный переход» нет светоотражающей пленки и водители их не замечают.

«С появлением нового Парка здоровья количество пешеходов увеличилось в разы, и мэрии надо задуматься над установкой в этом месте светофора, пока не случилась беда», — считает он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/161305/
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