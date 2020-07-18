Стационар на первом этаже общежития в Бишкеке открывать не будут

Стационар на улице Абая открывать не будут. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, в здании общежития расположена медсанчасть ОАО ТНК «Дастан».
«Руководство завода планировало лечить там работников, если они заболеют. Но сотрудники Первомайского акимиата провели разъяснительную работу с руководством завода. Объяснили, что помещение для стационара должно быть полностью свободно от людей, иметь отдельные вход и выход. Это условие Госсанэпиднадзора. Стационар не открывается», — отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее жители соседних домов сообщили об открытии стационара на первом этаже общежития.
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