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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Позитивный материал. Мальчик Самир копил на приставку, но отдал деньги врачам

Маленький житель Бишкека Самир решил помочь медикам в борьбе с коронавирусом и отдал им свои накопленные 15 тысяч сомов. Об этом сообщила ведущая Ассоль Молдокматова.

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По ее словам, Самир откладывал деньги на приставку PlayStation 5.

«Я отдаю деньги страдающим от коронавируса людям. Отдам на кислородные подушки, маски и антисептики. Сейчас в городе страшная эпидемия, нужно быть осторожнее и соблюдать дистанцию», — говорит мальчик.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/159570/
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