Позитивный материал. Мальчик Самир копил на приставку, но отдал деньги врачам

Маленький житель Бишкека Самир решил помочь медикам в борьбе с коронавирусом и отдал им свои накопленные 15 тысяч сомов. Об этом сообщила ведущая Ассоль Молдокматова.
По ее словам, Самир откладывал деньги на приставку PlayStation 5.
«Я отдаю деньги страдающим от коронавируса людям. Отдам на кислородные подушки, маски и антисептики. Сейчас в городе страшная эпидемия, нужно быть осторожнее и соблюдать дистанцию», — говорит мальчик.
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