Антисанитария. Возле РОВД в Бишкеке не убирают мусор

В нескольких метрах от ворот Первомайского РОВД уже несколько месяцев не убирают мусор. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Валяется большое количество использованных масок, салфеток — источники инфекции, а также другой мусор, но никто не производит уборку. На территории самого РОВД идеальная чистота», — написал он.

Фото читателя 24.kg. Мусор в Бишкеке

Читатель интересуется, кто отвечает за санитарное состояние тротуара перед входом в РОВД — сотрудники «Тазалыка» или РОВД.

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