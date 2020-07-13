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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Взял деньги на концентратор и пропал. В Бишкеке 20 человек стали жертвами обмана

В Бишкеке молодой парень обещал привезти кислородный концентратор из Алматы, взял деньги и исчез. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, женщина с мужем наткнулись на публикацию в Facebook о скором прибытии кислородных концентраторов и связались с автором поста.

«По телефону он сказал, что концентраторы скоро привезут, он попросил предварительный задаток, мы встретились с ним 3 июля в 23.42 на улице Боконбаева. Он сказал, что аппараты прибудут к нам на следующий день с Алматы. Мы поверили, отдали ему $200 и взяли расписку. Четвертого июля я снова связалась с ним, он сказал, что груз задерживается и приедет ночью. Но по сей день этот человек не отвечает на звонки. Позже выяснили, что мы не первые, кто попался на его уловки. Как оказалось, в такое трудное для нас время, есть люди, которые, несмотря на моральные ценности, человечность, могут зарабатывать вот такими аферами», — рассказывает читательница.

По ее данным, в настоящее время около 20 человек заявили о том, что стали жертвами мошенника.

Пострадавшие уже обратились с заявлением в УВД Свердловского района.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/159257/
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