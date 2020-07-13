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Агент 024

Езда на красный. Водитель «Гелендвагена» в Бишкеке нарушил несколько правил

Читатели 24.kg продолжают присылать видео с нарушителями Правил дорожного движения.

Водитель «Гелендвагена» (01KG 100 ACJ) дважды нарушил ПДД.

Другой водитель на такси обогнал машины по встречной полосе и проехал на красный.

Еще один автолюбитель на том же перекрестке встал между полосами и повернул со второй.

Очевидец интересуется, как фиксируются нарушения у машин с зарубежными госномерами.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/159242/
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