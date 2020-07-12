Волонтеры раскритиковали онлайн-платформу по поиску свободных мест в больницах

На сайте «БошТизме» невозможно найти свободные места в больницах. Об этом сообщают волонтеры, которые помогают медикам в стационарах и медучреждениях.

Фото — скриншот. На сайте «БошТизме» невозможно найти свободные места в больницах

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По их словам, платформа не владеет информацией о свободных койках, на ресурсе можно узнать лишь номера больниц.

«На звонки никто не отвечает. Наша команда волонтеров сидит и обзванивает каждое утро все существующие стационары и выдает таблицу. В большинстве случаев нам не удается получить сведения, потому что телефоны недоступны. Мы просим платформу с онлайн-информацией о наличии мест, где любой, кому нужна срочная госпитализация, не будет терять времени на звонки и ожидания, а просто получит ее в режиме реального времени. Когда же наступит чудо?» — задаются вопросом волонтеры.

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