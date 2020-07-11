Водитель такси в Бишкеке нарушил несколько Правил дорожного движения

Водитель такси на перекрестке улиц Садырбаева и Масалиева нарушил несколько Правил дорожного движения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Водитель на запрещенный сигнал светофора выехал на встречку (с пересечением сплошной линии), обогнав всех перед ним стоящих, пересек пешеходный переход. Такси компании «Жорго», в салоне был пассажир», — написал он.

Фото читателя 24.kg. Нарушение ПДД

Нарушая ПДД, проехал перекресток и мотолюбитель. Он не дождался, когда загорится зеленый свет.

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