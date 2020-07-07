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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Позитивный материал. 10-летний бишкекчанин сам вырастил кур и отдал их медикам

Житель Бишкека, 10-летний Айрат, пожертвовал своих домашних кур для медиков. Об этом в Facebook написал Талант Омуралиев.

По его словам, в качестве помощи мальчик передал 23 куры волонтерам «Столовой № 1».

«Увидев в сети, как коллектив общепита обеспечивает медиков бесплатными обедами, мальчик решил не оставаться в стороне и внес свой вклад в борьбу с коронавирусом. Отец Айрата купил этих кур четыре месяца назад и подарил сыну. Мальчик сам заботился и ухаживал за растущими цыплятами», — пишет пользователь.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/158588/
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