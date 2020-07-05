Чудаки парковки. Во дворах жилых домов ставят машины, закрывая проход

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

На тротуар заехали сразу несколько машин на пересечении улиц Исанова и Токтогула.

«Как, по мнению этого чудака, здесь пройти с коляской? Одному-то с трудом можно обойти его машину», — написал читатель. Фото сделали в одном из дворов многоэтажек на улице Ахунбаева.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Суеркулова, 8/3, заезжая на тротуар, нарушители сломали бордюр.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.