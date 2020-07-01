Чудаки парковки. Велодорожки в Бишкеке заставлены машинами

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«В городе не так много велодорожек, но и на те ставят машины. Ехать по дороге опасно, по тротуару — дети бегают. Почему везде так не сделают, как в «Востоке-5? Никто никому не мешает», — написал бишкекчанин.

Это авто стояло на пешеходном переходе на улице Жукеева-Пудовкина напротив Орто-Сайского рынка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На зебре припарковали и этот автомобиль на улице Тыныстанова, 215.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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