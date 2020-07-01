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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Велодорожки в Бишкеке заставлены машинами

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«В городе не так много велодорожек, но и на те ставят машины. Ехать по дороге опасно, по тротуару — дети бегают. Почему везде так не сделают, как в «Востоке-5? Никто никому не мешает», — написал бишкекчанин.

Это авто стояло на пешеходном переходе на улице Жукеева-Пудовкина напротив Орто-Сайского рынка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На зебре припарковали и этот автомобиль на улице Тыныстанова, 215.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/157930/
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