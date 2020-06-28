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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На бульваре Эркиндик машины с мороженым стоят с нарушением ПДД

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

На улице Руставели, выше улицы Ахунбаева, на тротуаре постоянно паркуются машины. «Невозможно пройти ни с колясками, ни просто. Приходится выходить на проезжую часть, что небезопасно», — написал автор снимков.

Водитель припарковался на тротуаре на улице Московской, 121.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Парковка и остановка запрещаются на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними», — прокомментировал фото, сделанное на бульваре Эркиндик, читатель 24.kg.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуаре стоял и этот автомобиль. Фото сделано на перекрестке улиц Турусбекова и Токтогула.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/157250/
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