На отключение воды вновь жалуются жители Чуйской области

На отключение питьевой воды вновь жалуются жители Чуйской области.

Читатель 24.kg сообщил, что в микрорайонах Токмака постоянно отключают холодную воду. «В сутки есть вода только 4-5 часов. Не верится, что так часто бывают аварии. Хотелось бы узнать причину отключений. Нас, как в Бишкеке, никогда не оповещают заранее», — написал он.

Житель села Байтик также пожаловался, что несколько дней нет воды на нескольких улицах, в частности Эшмамбетова, Суюнбаева, Исмаилова.

«Вот такие сухие и разбитые колонки в селе Байтик», — прокомментировал он фото.

Фото читателя 24.kg. В селе Байтик нет воды

Ранее на ее отсутствие жаловались жители Канта, Кара-Балты, сел Военно-Антоновка, Прохладного, Алексеевка и Таш-Добо.

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