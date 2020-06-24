На отключение воды вновь жалуются жители Чуйской области

На отключение питьевой воды вновь жалуются жители Чуйской области.
Читатель 24.kg сообщил, что в микрорайонах Токмака постоянно отключают холодную воду. «В сутки есть вода только 4-5 часов. Не верится, что так часто бывают аварии. Хотелось бы узнать причину отключений. Нас, как в Бишкеке, никогда не оповещают заранее», — написал он.
Житель села Байтик также пожаловался, что несколько дней нет воды на нескольких улицах, в частности Эшмамбетова, Суюнбаева, Исмаилова.
«Вот такие сухие и разбитые колонки в селе Байтик», — прокомментировал он фото.
Ранее на ее отсутствие жаловались жители Канта, Кара-Балты, сел Военно-Антоновка, Прохладного, Алексеевка и Таш-Добо.
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