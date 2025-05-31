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Власть

Команда Садыра Жапарова одержала три победы на футбольном турнире «Мурас»

Сегодня в Бишкеке стартовал традиционный дружеский турнир по футболу «Мурас» с участием президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

По итогам первого дня соревнований «Президенттин командасы», в составе которой играет глава государства, одержала победу над командами «Ден соолук», «Элчилер» и «Өнөр».

Напомним, Садыр Жапаров играет в составе команды, в которую входят работники администрации президента, члены кабинета министров, а также руководители государственных органов и ведомств.

«Президенттин командасы» вышла в четверть финал турнира. Игры продолжатся завтра, 1 июня. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/331115/
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