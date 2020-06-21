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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке тротуары не только для пешеходов

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

В Бишкеке тротуары, по мнению некоторых водителей, не только для пешеходов.

Нарушитель оставил свое авто на аллее в районе перекрестка улиц Токтогула и Тимирязева.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этой машины закрыл проход на улице Ахунбаева напротив парка имени Ататюрка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Шопокова водители не подумали, что оставили авто на пути у пешеходов. С коляской уже не пройти.

На пересечении улиц Московской и Ибраимова стоял этот автомобиль.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке улиц Горького и Жукеева-Пудовкина нарушитель также заехал на тротуар. По словам читателя, машина эта тут стоит часто.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/156357/
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