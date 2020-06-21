Чудаки парковки. В Бишкеке тротуары не только для пешеходов

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.
В Бишкеке тротуары, по мнению некоторых водителей, не только для пешеходов.
Нарушитель оставил свое авто на аллее в районе перекрестка улиц Токтогула и Тимирязева.
Владелец этой машины закрыл проход на улице Ахунбаева напротив парка имени Ататюрка.
На улице Шопокова водители не подумали, что оставили авто на пути у пешеходов. С коляской уже не пройти.
На пересечении улиц Московской и Ибраимова стоял этот автомобиль.
На перекрестке улиц Горького и Жукеева-Пудовкина нарушитель также заехал на тротуар. По словам читателя, машина эта тут стоит часто.
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