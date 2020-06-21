Чудаки парковки. В Бишкеке тротуары не только для пешеходов

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

В Бишкеке тротуары, по мнению некоторых водителей, не только для пешеходов.

Нарушитель оставил свое авто на аллее в районе перекрестка улиц Токтогула и Тимирязева.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этой машины закрыл проход на улице Ахунбаева напротив парка имени Ататюрка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Шопокова водители не подумали, что оставили авто на пути у пешеходов. С коляской уже не пройти.

На пересечении улиц Московской и Ибраимова стоял этот автомобиль.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке улиц Горького и Жукеева-Пудовкина нарушитель также заехал на тротуар. По словам читателя, машина эта тут стоит часто.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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