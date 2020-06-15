Возле рынка в «Аламедине-1» требуют оплату за стоянку. Житель считает, незаконно

Возле рынка «Чинар» в столичном микрорайоне «Аламедин-1» требуют оплату за стоянку на улице Ауэзова. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в мэрии ему ответили, что платной стоянки в «Аламедине-1» нет.

«На каком основании тогда с автовладельцев требуют деньги? Каждый раз приходится скандалить. Каждый день там какие-то новые люди в салатовых жилетах», — сообщил он.

Читатель недоумевает, почему он должен кому-то платить деньги, и просит мэрию разобраться в этом вопросе.

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