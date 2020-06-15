09:37
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Агент 024

Возле рынка в «Аламедине-1» требуют оплату за стоянку. Житель считает, незаконно

Возле рынка «Чинар» в столичном микрорайоне «Аламедин-1» требуют оплату за стоянку на улице Ауэзова. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в мэрии ему ответили, что платной стоянки в «Аламедине-1» нет.

«На каком основании тогда с автовладельцев требуют деньги? Каждый раз приходится скандалить. Каждый день там какие-то новые люди в салатовых жилетах», — сообщил он.

Читатель недоумевает, почему он должен кому-то платить деньги, и просит мэрию разобраться в этом вопросе.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/155975/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке возобновили работу платные муниципальные парковки
Плату за парковку возле рынка «Сары-Озон» взимали незаконно
За парковку возле рынка «Сары-Озон» требуют плату. Ссылаются на мэрию
В Бишкеке на парковке на улице Шопокова незаконно взимают оплату в выходные
Мэрия Бишкека просит помощи горожан в борьбе со стихийными парковками
Азиз Суракматов предлагает ввести почасовую оплату за парковки в Бишкеке
Понятия «платная парковка» в реестре платных муниципальных услуг нет
Мэрия Бишкека создала платные парковки без утверждения положения о них
Парковщики с палочками ни к чему хорошему не приведут, уверен депутат БГК
Мэрия организовала платные парковки. Депутаты сомневаются в их законности
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Еще один штраф? В&nbsp;ресторане &laquo;Кайнар&raquo; вновь провели массовое мероприятие Еще один штраф? В ресторане «Кайнар» вновь провели массовое мероприятие
В&nbsp;Бишкеке водитель проехал на&nbsp;красный свет, не&nbsp;пропустив пешеходов В Бишкеке водитель проехал на красный свет, не пропустив пешеходов
Парк &laquo;Аламедин&raquo; превращают в&nbsp;базар и&nbsp;парковку. Гулять жителям негде Парк «Аламедин» превращают в базар и парковку. Гулять жителям негде
Бизнес
ACIBADEM: противостоять раку лучше командой! ACIBADEM: противостоять раку лучше командой!
Услуги &laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay! Услуги «Бакай Банка» в мобильном кошельке MegaPay!
Как вести бизнес в&nbsp;условиях пандемии? Как вести бизнес в условиях пандемии?
СКИДКА 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;магазинах O!Store СКИДКА 30 процентов на аксессуары в магазинах O!Store
15 июня, понедельник
09:02
ACIBADEM: противостоять раку лучше командой! ACIBADEM: противостоять раку лучше командой!
09:01
У сотрудников компании Beeline диагностировали коронавирус
08:56
Возле рынка в «Аламедине-1» требуют оплату за стоянку. Житель считает, незаконно
08:39
Пострадавшей стороне по делу Азимжана Аскарова возместили моральный вред
08:28
В Кыргызстане 174 пациента перевели на бюджетное финансирование гемодиализа
14 июня, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 июня: в Бишкеке без осадков
20:41
В Бишкеке взорвалась точка быстрого питания
19:00
Афиша Бишкека на неделю: интеллектуальная игра, выставки и лекция