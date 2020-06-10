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Агент 024

В общепитах Бишкека продолжают игнорировать предписания Минздрава

Многие заведения Бишкека продолжают игнорировать правила о посадке клиентов не более 50 человек. Об этом 24.kg сообщил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Число посетителей во многих заведениях превышает 50 человек

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Он считает, что рейды по выявлению нарушителей предписаний проводят предвзято.

«Вчера прошел по городу вечером и заметил, что никто из популярных заведений общепита не соблюдает правила. Во многих из них посетителей не проверяют тепловизором, на входе нет сотрудников охраны. А число посетителей превышает норму в несколько раз. В «Шашлычной № 1», например, вчера человек 150-200 было. И где ваши рейды? Штрафуют заведения, которые еле на плаву держатся, а где действительно не придерживаются правил — ничего не делают. Сходите вечером в кофейни на улице Тыныстанова, сами все увидите», — пишет читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/155442/
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