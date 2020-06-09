В Бишкеке водители маршруток создают аварийные ситуации

В Бишкеке нарушители Правил дорожного движения создают аварийные ситуации. Видео 24.kg прислали читатели.

Водитель микроавтобуса маршрута № 152 нарушил сразу несколько правил. «Полный беспредел! Светофоры, разметка, другие ТС — они ничего не видят. Когда уже начнут их наказывать за такое вождение?» — спрашивает автор ролика.

На улице Московской автолюбитель пересек двойную сплошную линию.

Ранее читатели прислали видео и фото того, как в столице игнорируют линии разметки и знаки дорожного движения.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.