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Агент 024

В Бишкеке водители маршруток создают аварийные ситуации

В Бишкеке нарушители Правил дорожного движения создают аварийные ситуации. Видео 24.kg прислали читатели.

Водитель микроавтобуса маршрута № 152 нарушил сразу несколько правил. «Полный беспредел! Светофоры, разметка, другие ТС — они ничего не видят. Когда уже начнут их наказывать за такое вождение?» — спрашивает автор ролика.

На улице Московской автолюбитель пересек двойную сплошную линию.

Ранее читатели прислали видео и фото того, как в столице игнорируют линии разметки и знаки дорожного движения.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/155299/
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