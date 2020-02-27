08:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Мэрия Бишкека пятый день не может найти водителя маршрутки, нарушившего ПДД

Водителя маршрутки, предположительно № 130 (госномер 01 KG 587 ACR), который нарушил Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу 21 февраля, до сих пор не нашли. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В управлении городского транспорта отметили, что рано или поздно его привлекут к ответственности.

Читайте по теме
Водитель маршрутки выехал на встречку. У него долг по штрафам — 5,5 тысячи сомов

«В любом случае в отношении него будут приняты меры, это грубое нарушение. Предварительный ответ такой. Мы направим детали в управление Патрульной службы милиции Бишкека для составления административного протокола и наложения штрафа», — сказали редакции.

Отметим, что несколько дней назад читатель прислал 24.kg видео, как водитель маршрутного такси нарушил ПДД на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова. Сервис Carcheck показал, что у водителя этого бусика уже имеется задолженность по штрафам в размере 5 тысяч 500 сомов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144826/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Водитель маршрутки выехал на встречку. У него долг по штрафам — 5,5 тысячи сомов
Езда по встречке. Водителя маршрутки, нарушившего ПДД, оштрафовали
Водителя маршрутки, справлявшего нужду из салона, нашли и оштрафовали
Выехал на встречную полосу. Водитель маршрутки оштрафован
Водитель маршрутки высадил пассажира на пешеходном переходе. Его наказали
Езда по встречке. Водители микроавтобусов нарушили Правила дорожного движения
Езда по встречке. Нарушители создают аварийные ситуации
Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушил водитель маршрутки
Езда по встречке. Водитель маршрутки создал аварийную ситуацию
Водители маршруток в 12-м микрорайоне, чтобы сэкономить, выезжают на встречку
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются сильные осадки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки
Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и&nbsp;что ждет Кыргызстан весной Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной
С&nbsp;приветом из&nbsp;СИЗО. Кому из&nbsp;камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и&nbsp;зачем С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем
Сборы в&nbsp;школах. С&nbsp;родителей требуют деньги на&nbsp;экзамены, праздники, &laquo;Умную школу&raquo; Сборы в школах. С родителей требуют деньги на экзамены, праздники, «Умную школу»
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; обеспечило интернетом 1&nbsp;тысячу 107 сел страны ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
O!Store и&nbsp;Honor раздают подарки: от&nbsp;наушников до&nbsp;смартфонов! O!Store и Honor раздают подарки: от наушников до смартфонов!
Мобильный оператор&nbsp;О! укрепляет лидерство по&nbsp;темпу развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE
Прошло размещение акций 22-й эмиссии &laquo;Бакай Банка&raquo; Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
27 февраля, четверг
08:24
У посольства Кыргызстана в Москве протестовал мужчина с зашитым ртом У посольства Кыргызстана в Москве протестовал мужчина с...
08:18
Мэрия Бишкека пятый день не может найти водителя маршрутки, нарушившего ПДД
08:00
Адвокаты Руслана Сапарбаева подали в суд на Генштаб. Требуют 3 миллиона сомов
07:27
В Бишкеке на парковке на улице Шопокова незаконно взимают оплату в выходные
07:03
Контроль за работой общественного транспорта ужесточают в городе Ош
26 февраля, среда
23:51
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3 побил рекорд производительности
23:31
За полгода так и не отремонтировали дорогу в жилмассиве «Кок-Жар»
23:02
Курьезный гол в собственные ворота забил парагвайский вратарь
22:36
Яма по улице Киевской создает аварийную ситуацию