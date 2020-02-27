Мэрия Бишкека пятый день не может найти водителя маршрутки, нарушившего ПДД

Водителя маршрутки, предположительно № 130 (госномер 01 KG 587 ACR), который нарушил Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу 21 февраля, до сих пор не нашли. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В управлении городского транспорта отметили, что рано или поздно его привлекут к ответственности.

«В любом случае в отношении него будут приняты меры, это грубое нарушение. Предварительный ответ такой. Мы направим детали в управление Патрульной службы милиции Бишкека для составления административного протокола и наложения штрафа», — сказали редакции.

Отметим, что несколько дней назад читатель прислал 24.kg видео, как водитель маршрутного такси нарушил ПДД на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова. Сервис Carcheck показал, что у водителя этого бусика уже имеется задолженность по штрафам в размере 5 тысяч 500 сомов.