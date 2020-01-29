18:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Водителя маршрутки, справлявшего нужду из салона, нашли и оштрафовали

В Бишкеке водитель маршрутки, справлявший нужду из салона, оштрафован. Об этом 24.kg сообщили в управлении патрульной милиции.

Читайте по теме
No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека

Уточняется, что с мужчиной провели профилактическую беседу и оштрафовали на 1 тысячу сомов за нарушение общественного порядка.

Напомним, сегодня в социальных сетях появилось видео, как водитель маршрутного такси № 265 из салона справляет нужду в самом центре Бишкека.

Уточняется, что это произошло на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Ахунбаева. Водителя уволили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142006/
просмотров: 649
Версия для печати
Материалы по теме
Выехал на встречную полосу. Водитель маршрутки оштрафован
Водитель маршрутки высадил пассажира на пешеходном переходе. Его наказали
Езда по встречке. Водители микроавтобусов нарушили Правила дорожного движения
Езда по встречке. Нарушители создают аварийные ситуации
Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушил водитель маршрутки
Езда по встречке. Водитель маршрутки создал аварийную ситуацию
Водители маршруток в 12-м микрорайоне, чтобы сэкономить, выезжают на встречку
Езда по встречке. Водитель маршрутки в Бишкеке нарушил ПДД
Езда по встречке. Водитель маршрутки в Бишкеке едва не спровоцировал ДТП
Оштрафуют? Водители в Бишкеке нарушили Правила дорожного движения
Популярные новости
Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева
No&nbsp;comments. Водитель справил нужду прямо из&nbsp;салона маршрутки в&nbsp;центре Бишкека No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;пассажира рейса из&nbsp;Таиланда заподозрили коронавирус В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Новый вирус в&nbsp;Китае. В&nbsp;соцсетях распространяют фейки о&nbsp;зараженных в&nbsp;Кыргызстане Новый вирус в Китае. В соцсетях распространяют фейки о зараженных в Кыргызстане
Бизнес
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и&nbsp;России Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и России
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
29 января, среда
18:30
30 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет 30 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
Ужасно и убого. Бишкекчанин раскритиковал бесплатный городской каток
18:02
Кыргызстанец в Москве распространял фейки о коронавирусе
17:46
Иски Матраимовых против СМИ. Ответчики готовы представить доказательства
17:39
Скончался Эрнис Асек уулу — журналист и младший брат Мелиса Эшимканова