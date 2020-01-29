Водителя маршрутки, справлявшего нужду из салона, нашли и оштрафовали

В Бишкеке водитель маршрутки, справлявший нужду из салона, оштрафован. Об этом 24.kg сообщили в управлении патрульной милиции.
Уточняется, что с мужчиной провели профилактическую беседу и оштрафовали на 1 тысячу сомов за нарушение общественного порядка.
Напомним, сегодня в социальных сетях появилось видео, как водитель маршрутного такси № 265 из салона справляет нужду в самом центре Бишкека.
Уточняется, что это произошло на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Ахунбаева. Водителя уволили.