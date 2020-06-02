Законность стройки просят проверить жители города Джалал-Абада

Жители трех многоэтажных домов на улице Энергетиков в микрорайоне «Кок-Арт» города Джалал-Абада просят проверить законность стройки дома на их площадке. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В 2019 году на площадке в зеленой зоне, где проходят коммуникации наших этажных домов, а также играют наши дети, какой-то гражданин, не имея никаких разрешительных документов, начал строить частный дом. Мы, жители, обратились в соответствующие органы. Незаконная стройка была остановлена.

Но буквально на днях на этом же месте этот же гражданин пытается снова построить свой частный дом, привез рабочих, стройматериалы», — написал он.







«Когда остановится этот беспредел? Есть ли закон?» — спрашивает читатель.

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