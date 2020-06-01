Водители междугородних маршрутных рейсов Каинда — Бишкек и Чалдовар — Бишкек требуют, чтобы им разрешили начать работать. Об этом 24.kg сообщили они сами.

По словам водителей, все они больше двух с половиной месяцев просидели дома без средств к существованию.

«Не только мы страдаем из-за этого. Простые люди вынуждены каждый день ездить в Бишкек на такси за 500 сомов туда и обратно. Считайте, что все деньги, которые они зарабатывают в день, тратят только на дорогу. Власти обещали, что мы начнем работать 25 мая, потом передвинули срок на 1 июня, теперь говорят, что 8 июня. Терпения уже нет. Если 8-го числа нам вновь не разрешат выходить на линии, мы будем предпринимать какие-либо меры», — рассказывают они.

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