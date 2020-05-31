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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители не думают о других участниках дорожного движения

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«На въезде на завод «Таш-Темир» очень умные люди паркуют ежедневно машины, тем самым отнимая время у водителей фур. Из-за таких водителей постоянно создаются длинные пробки на дороге. Они думают только о себе», — написал горожанин.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другие водители встали на разметку пешеходного перехода на пересечении улиц Боконбаева и Усенбаева.

Не подумал о других автолюбителях и этот нарушитель, который на улице Исанова оставил автомобиль во втором ряду.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Горького автомашина загородила проход по тротуару.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/154156/
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