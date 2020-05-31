Чудаки парковки. Нарушители не думают о других участниках дорожного движения

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«На въезде на завод «Таш-Темир» очень умные люди паркуют ежедневно машины, тем самым отнимая время у водителей фур. Из-за таких водителей постоянно создаются длинные пробки на дороге. Они думают только о себе», — написал горожанин.
Другие водители встали на разметку пешеходного перехода на пересечении улиц Боконбаева и Усенбаева.
Не подумал о других автолюбителях и этот нарушитель, который на улице Исанова оставил автомобиль во втором ряду.
На улице Горького автомашина загородила проход по тротуару.
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