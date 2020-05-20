Чудаки парковки. Нарушители создают проблемы и пешеходам, и другим водителям

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В Бишкеке владелец Lexus RX330 припарковался на перекрестке улиц Горького и Байтика Баатыра, заняв полосу. Другим участникам дорожного движения пришлось нарушать ПДД, чтобы повернуть.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот автомобиль мешал проходу на улице Джунусалиева.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водитель автомашины организовал стоянку на тротуаре около гостиницы «Ош-Нуру» в южной столице. По словам читателя, машина тут стоит почти каждый день.

Напомним, что в Бишкеке с 11 мая разрешено пользоваться личным транспортом. Количество авто на улицах увеличилось, как и число нарушителей.

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