Чудаки парковки. Нарушители создают проблемы и пешеходам, и другим водителям

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
В Бишкеке владелец Lexus RX330 припарковался на перекрестке улиц Горького и Байтика Баатыра, заняв полосу. Другим участникам дорожного движения пришлось нарушать ПДД, чтобы повернуть.
Этот автомобиль мешал проходу на улице Джунусалиева.
Водитель автомашины организовал стоянку на тротуаре около гостиницы «Ош-Нуру» в южной столице. По словам читателя, машина тут стоит почти каждый день.
Напомним, что в Бишкеке с 11 мая разрешено пользоваться личным транспортом. Количество авто на улицах увеличилось, как и число нарушителей.
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