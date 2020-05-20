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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители создают проблемы и пешеходам, и другим водителям

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В Бишкеке владелец Lexus RX330 припарковался на перекрестке улиц Горького и Байтика Баатыра, заняв полосу. Другим участникам дорожного движения пришлось нарушать ПДД, чтобы повернуть.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот автомобиль мешал проходу на улице Джунусалиева.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водитель автомашины организовал стоянку на тротуаре около гостиницы «Ош-Нуру» в южной столице. По словам читателя, машина тут стоит почти каждый день.

Напомним, что в Бишкеке с 11 мая разрешено пользоваться личным транспортом. Количество авто на улицах увеличилось, как и число нарушителей.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/153325/
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