Минздрав просят разрешить близким поддерживать рожениц: им психологически тяжело

Министерство здравоохранения просят снять ограничение на присутствие близких во время родов. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, сейчас никого не допускают к роженицам из родных или близких.

«Говорят, был такой приказ сверху для всех родильных отделений. Не разрешают присутствие мужа или матери, например. Это психологически тяжело, особенно первородящим. От начала схваток до момента родов может пройти 10-12 часов. Вокруг только чужие стены, и в большинстве случаев равнодушный персонал», — написала она.

Читательница просит разрешить присутствие одного родственника при родах при соблюдении всех требований санитарной безопасности.

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