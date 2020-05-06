Пенсионерке в Каинды не дали гумпомощь. Она обратилась в прокуратуру

Жительница Каинды Панфиловского района с момента введения режима ЧС не может получить гуманитарную помощь. Об этом 24.kg сообщила она сама.

Напомним, что режим ЧС в Кыргызстане ввели 21 марта.

По словам пенсионерки, у нее в семье шесть человек, в том числе и дети. Из-за карантина никто не может выехать на работу, потому что она находится в Бишкеке.

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«Я знаю, что многие получили уже по несколько раз гумпомощь, нас в список не включают намеренно. А как еще объяснить то, что нам ни разу не помогли? 15 апреля мы с другими женщинами пошли в мэрию разбираться. Нас начали разгонять и ничего не объяснили. Потом сказали, чтобы мы отправили заявки через WhatsApp. Мы сделали так. Через некоторое время мы снова отправились в муниципалитет, нас снова не оказалось в списках. Я решила пойти в прокуратуру и рассказать об этом. Затем вместе с прокурором мы вернулись в мэрию, и нам сказали, что наши фамилии включили в следующую партию гумпомощи. Потом лично мне сказали, что из принципа я ничего не получу, так как пожаловалась в прокуратуру. Это что за беспредел? Когда это все закончится уже? В этой мэрии нужно продукты на коленях выпрашивать», — пишет читательница.

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