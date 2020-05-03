16:34
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Агент 024
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Мешают дышать. В 10-м микрорайоне Бишкека срубили деревья и кусты сирени

Возле дома № 21 в 10-м микрорайоне Бишкека срубили деревья и кусты сирени. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«На вопрос о разрешительных документах на вырубку домком ответила, что она сама все это решает. Были вырублены под корень большие деревья, кусты сирени. И это в то время, когда город на грани экологической катастрофы. Домком заявила, что деревья под окнами мешают дышать жителям дома», — написал он.

По словам жителя микрорайона, сотрудники «Зеленхоза» проводили санитарную обрезку зеленых насаждений после апрельского снегопада, тогда были убраны поврежденные ветви и стволы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/151773/
просмотров: 438
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке идет вырубка деревьев. В мэрии заверяют, что сносят только аварийные
Вырубка деревьев в Каинды продолжается. Мэрия игнорирует жалобы горожан
На Иссык-Куле незаконно и массово вырубают деревья
Цифра дня. 829 деревьев срубили в Бишкеке в 2019 году
Бишкекзеленхоз заранее предупредит горожан о сносе и посадке деревьев
Деревья возле Верховного суда срубили. В мэрии объяснили почему
Вырубка деревьев в Каинды. На этот раз срубают тополя
В Бишкеке на улице Ибраимова спилили здоровые деревья
Вдоль улицы Байтика Баатыра в сторону села Орто-Сай вырубают деревья
Чиновники объяснили, зачем в Григорьевском ущелье вырубали деревья
Популярные новости
Жителю Бишкека отказали в&nbsp;пропуске и&nbsp;вытолкнули из&nbsp;здания комендатуры Жителю Бишкека отказали в пропуске и вытолкнули из здания комендатуры
Первый день послабления режима ЧП. На&nbsp;въезде в&nbsp;Бишкек километровые пробки Первый день послабления режима ЧП. На въезде в Бишкек километровые пробки
Бишкекчанке принесли квитанцию за&nbsp;свет с&nbsp;увеличенными в&nbsp;два раза показаниями Бишкекчанке принесли квитанцию за свет с увеличенными в два раза показаниями
В&nbsp;Бишкеке таксисту отказали в&nbsp;получении пропуска, несмотря на&nbsp;наличие документов В Бишкеке таксисту отказали в получении пропуска, несмотря на наличие документов
Бизнес
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
3 мая, воскресенье
16:32
В Ноокате милиционеры спасли ребенка, упавшего в канал В Ноокате милиционеры спасли ребенка, упавшего в канал
16:17
Минсельхоз планирует засеять 300 тысяч гектаров земли в 2021 году
16:01
Иссыккульцам запретили выезжать из области без особых причин
15:58
Мешают дышать. В 10-м микрорайоне Бишкека срубили деревья и кусты сирени
15:33
Из ОАЭ вернулись еще 180 кыргызстанцев