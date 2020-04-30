08:56
USD 78.94
EUR 85.79
RUB 1.07
Агент 024

Плату за парковку возле рынка «Сары-Озон» взимали незаконно

С введением в Бишкеке режима чрезвычайного положения сотрудников муниципальных парковок отправили на домашний карантин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в этой связи предприятие временно не обслуживает парковки столичного муниципалитета возле рынков, а значит, плата за остановку машины не взимается.

В мэрии отметили: работники «Бишкекских парковок и стоянок» проверили сообщение читателя о том, что возле рынка «Сары-Озон» некие люди требуют плату за парковку.

«Выехав на место, они выяснили, что неизвестные собирали плату за парковку без всякого разрешения и к муниципалитету отношения не имели. С нарушителями провели разъяснительную работу и взяли ситуацию под контроль», — подчеркнули в мэрии.

В муниципалитете просят звонить, а также присылать фото- и видеофакты по работе предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» на номера: 0555760966, 0312547967.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/151469/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
За парковку возле рынка «Сары-Озон» требуют плату. Ссылаются на мэрию
В Бишкеке на парковке на улице Шопокова незаконно взимают оплату в выходные
Мэрия Бишкека просит помощи горожан в борьбе со стихийными парковками
Азиз Суракматов предлагает ввести почасовую оплату за парковки в Бишкеке
Понятия «платная парковка» в реестре платных муниципальных услуг нет
Мэрия Бишкека создала платные парковки без утверждения положения о них
Парковщики с палочками ни к чему хорошему не приведут, уверен депутат БГК
Мэрия организовала платные парковки. Депутаты сомневаются в их законности
Бардак с парковкой возле ЦУМа: мэрия и частная компания судятся, страдают люди
Условия те же, правила новые. Неоснащенные парковки возле рынков стали платными
Популярные новости
Бишкекчанин возмущен: медики проводят тест на&nbsp;коронавирус на&nbsp;лестничной площадке Бишкекчанин возмущен: медики проводят тест на коронавирус на лестничной площадке
Новый асфальт провалился в&nbsp;переулке Бишкека. В&nbsp;мэрии объяснили причину Новый асфальт провалился в переулке Бишкека. В мэрии объяснили причину
Бишкекчанке принесли квитанцию за&nbsp;свет с&nbsp;увеличенными в&nbsp;два раза показаниями Бишкекчанке принесли квитанцию за свет с увеличенными в два раза показаниями
В&nbsp;Аламединском районе в&nbsp;арыке течет &laquo;кровавая вода&raquo; В Аламединском районе в арыке течет «кровавая вода»
Бизнес
Что такое фитр-садака и&nbsp;как ее&nbsp;оплатить во&nbsp;время&nbsp;ЧП? Что такое фитр-садака и как ее оплатить во время ЧП?
Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не выходя из дома!
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Добру тоже нужна помощь и&nbsp;поддержка. Официальное заявление партии &laquo;Биримдик&raquo; Добру тоже нужна помощь и поддержка. Официальное заявление партии «Биримдик»
30 апреля, четверг
08:50
В Кыргызстане участились ссоры и драки в семьях. Куда звонить за помощью В Кыргызстане участились ссоры и драки в семьях. Куда з...
08:36
Плату за парковку возле рынка «Сары-Озон» взимали незаконно
08:21
Кыргызский ансамбль танца «Ак-марал» вошел в топ-5 коллективов СНГ
08:09
Каныбека Осмоналиева оставили под стражей до 3 июля
08:03
Бизнес-омбудсмен за освобождение предпринимателей от обязанности брать пропуска
29 апреля, среда
23:44
Казусы коронавируса. Журналист вышел в прямой телеэфир без штанов
22:25
Чудаки парковки. Две машины оставили на тротуаре
21:21
Карантинное творчество. Алия Шагиева сняла клип на свою дебютную песню
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 апреля: дожди