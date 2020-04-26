Новый асфальт провалился в переулке Бишкека. В мэрии объяснили причину

Провалы асфальта в переулке Оттукском устранят. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, капитальный ремонт дорожного полотна Бишкекасфальтсервис провел осенью 2019 года. До начала работ подрядная компания проложила трубы канализации. После чего провели проверку объекта дорожной лабораторией.

«Только после Бишкекасфальтсервис проложил асфальт согласно стандартам. Однако в местах проведения труб образовались провалы», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что уже вызвали подрядчиков, в течение нескольких дней провалы обещают устранить. По вопросам ремонта дорог можно обращаться по телефону 0555888161.