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Агент 024

В Караколе матерям детей с инвалидностью раздали муку с мусором и комками

В городе Караколе матерям детей с ОВЗ раздали муку с мусором и комками. Об этом 24.kg сообщила местная жительница Таджигуль Ильясова, бабушка ребенка — инвалида 2-й группы.
 
По ее словам, сотрудники Управления социальной защиты привезли ей мешок муки 20 апреля.
 
«Я начала сеять, а там одни комки с каким-то непонятным мусором. Мешок был еще чуть влажный. Видимо, где-то пролежал. Гуманитарную помощь раздали еще моим соседям, у них тоже такая же ситуация», — говорит Таджигуль Ильясова.
Таджигуль Ильясовой
Фото Таджигуль Ильясовой
 
«После моей публикации в соцсетях, мне позвонили с Министерства соцзащиты из Бишкека и из мэрии столицы. Но с Каракола никто не звонил и не приходил. Мука так и стоит», — сообщила Таджигуль Ильясова.
 
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Ссылка: https://24.kg/agent_024/150807/
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