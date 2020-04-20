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Сюжет: Новый коронавирус

В Панфиловской больнице у пациента подозревают коронавирус. Минздрав опровергает

В Панфиловской территориальной больнице в коме находится мужчина, у которого подозревают коронавирус. Об этом 24.kg сообщили пациенты медучреждения.

По их словам, врачи боятся приближаться к нему, так как в смене четыре человека, а защитных костюмов выдали только два. «Позавчера многих врачей около двух часов не пускали на работу, началась паника из-за якобы зараженного. Говорят, что он контактировал с кем-то. В больнице паника», — говорят они.

В пресс-службе Минздрава 24.kg подтвердили, что данный пациент, действительно, находится в коме, но из-за другой болезни, коронавирус у него не подтвердили. «Мужчина был на домашнем карантине, так как вернулся из другой страны. После двукратных отрицательных анализов его вывели из-под наблюдения. В стационар он попал с другим диагнозом — геморрагический инсульт. Признаков острой респираторной инфекции у него нет», — заключили в ведомстве.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/150620/
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