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Агент 024

Житель Аламединского района ждал скорую четыре часа. Он обратился к президенту

Житель Аламединского района обратился к властям Кыргызстана с просьбой приобрести кареты скорой помощи Чуйской областной больнице. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Сейчас.kg».

По словам мужчины, вчера его отцу стало плохо и он позвонил на станцию скорой помощи, однако оператор сказал, что по всему району работает только одна машина. «Скорая приехала к нам спустя четыре часа. За это время мы успели съездить в ЦСМ № 1, где моему отцу оказали неотложную медицинскую помощь. Но если бы мы этого не сделали, человек бы мог умереть. И мне обидно, что в КР, в такой хорошей стране, где мы помогаем друг другу, такая огромная проблема. Она гниет изнутри», — заключил он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/150014/
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