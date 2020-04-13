Житель Аламединского района ждал скорую четыре часа. Он обратился к президенту

Житель Аламединского района обратился к властям Кыргызстана с просьбой приобрести кареты скорой помощи Чуйской областной больнице. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Сейчас.kg».

По словам мужчины, вчера его отцу стало плохо и он позвонил на станцию скорой помощи, однако оператор сказал, что по всему району работает только одна машина. «Скорая приехала к нам спустя четыре часа. За это время мы успели съездить в ЦСМ № 1, где моему отцу оказали неотложную медицинскую помощь. Но если бы мы этого не сделали, человек бы мог умереть. И мне обидно, что в КР, в такой хорошей стране, где мы помогаем друг другу, такая огромная проблема. Она гниет изнутри», — заключил он.

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