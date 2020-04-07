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Агент 024

В аптеке Бишкека одноразовые маски продают по 27 сомов. ГСБЭП начала проверку

В Бишкеке в одной из аптек по улице Ахунбаева одноразовые маски продают по 27 сомов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, практически во всех аптеках города стоимость одной маски составляет 10 сомов, а в этой — 27. «У них разве какие-то особенные маски? Все-таки даже в такой нелегкий момент для страны найдутся люди с корыстными целями. Прошу, чтобы соответствующие органы проверили, каким образом руководство этой аптеки устанавливает ценовую политику на маски», — пишет читатель.

В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями 24.kg сказали, что по этому факту начали проверку. Подробности сообщат позже.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/149430/
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