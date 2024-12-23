14:22
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Власть

Продажа наркотиков. Депутат просит президента разрешить проверять аптеки

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Мирлан Самыйкожо попросил президента Садыра Жапарова разрешить проверять аптеки.

Сейчас действует запрет (мораторий) на проведение проверок субъектов предпринимательства.

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели исполнение постановления парламента от 31 января 2024 года о мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров среди молодежи и признали его неудовлетворительным.

Мирлан Самыйкожо предложил требовать отчет от госорганов по исполнению вышеуказанного постановления каждую неделю. Иначе, как он отметил, лень, безответственность чиновников будет продолжаться.

«Говорим, есть указ президента о запрете проверок бизнеса. Мы должны обратиться к нему, чтобы он внес изменения в части фармацевтических компаний. Разрешить проверять, расследовать», — сказал Мирлан Самыйкожо.

Ранее нардеп Медер Алиев заявил, что фармацевты в Кыргызстане продают без рецептов подросткам лекарства с содержанием наркотических веществ. Он предлагает аптекарей, отпускающих препараты без рецептов, штрафовать до 200 тысяч сомов и лишать права заниматься этой деятельностью до трех лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315081/
просмотров: 612
Версия для печати
Материалы по теме
В России арестованы два таможенника, которые в Кыргызстане требовали взятку
Не проверяют и не штрафуют. Депутат считает, что фармкомпании купили чиновников
Переход на 12-летку. Минобразования введет новый предмет «Кыргызстан жараны»
В Бишкеке задержан очередной закладчик наркотиков
Аптекарей предлагают штрафовать за продажу лекарств с содержанием наркотиков
Депутат предлагает легализовать в Кыргызстане легкий вид наркотиков
Центр мониторинга новых наркотиков и психоактивных веществ создадут в МВД
За рекламу наркотиков депутат Жогорку Кенеша предлагает сажать в тюрьму
Как и через какие страны проходит транзит наркотиков, рассказал сотрудник МВД
Делали закладки и продавали наркотики в Telegram. В Оше задержали студенток
Популярные новости
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Жогорку Кенеш отклонил законопроект о&nbsp;запрете видеосъемки милиционеров Жогорку Кенеш отклонил законопроект о запрете видеосъемки милиционеров
Садыр Жапаров предложил призывать на&nbsp;даваат через WhatsApp Садыр Жапаров предложил призывать на даваат через WhatsApp
Железная дорога КНР&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан: подписано инвестсоглашение Железная дорога КНР — Кыргызстан — Узбекистан: подписано инвестсоглашение
Бизнес
&laquo;Альянс Алтын&raquo;&nbsp;&mdash; лучший работодатель года по&nbsp;версии Американской торговой палаты «Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
Подарите год связи с&nbsp;красивым номером: акция от&nbsp;MEGA! Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
Acıbadem: достижения и&nbsp;новшества в&nbsp;сфере медицины Acıbadem: достижения и новшества в сфере медицины
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
23 декабря, понедельник
14:22
Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменных бюро Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменных бю...
14:17
Журналистов, проводивших съемки у СИЗО-1, задержали милиционеры
14:10
Борец Эрназар Акматалиев выиграл золото на международном турнире в Казахстане
14:00
Криминальный Кыргызстан. Громкие убийства, заговоры, аресты и суды 2024 года
13:49
Упростить закупку техники и авто через лизинг предлагает Министерство экономики