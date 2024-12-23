Продажа наркотиков. Депутат просит президента разрешить проверять аптеки

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Мирлан Самыйкожо попросил президента Садыра Жапарова разрешить проверять аптеки.

Сейчас действует запрет (мораторий) на проведение проверок субъектов предпринимательства.

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели исполнение постановления парламента от 31 января 2024 года о мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров среди молодежи и признали его неудовлетворительным.

Мирлан Самыйкожо предложил требовать отчет от госорганов по исполнению вышеуказанного постановления каждую неделю. Иначе, как он отметил, лень, безответственность чиновников будет продолжаться.

«Говорим, есть указ президента о запрете проверок бизнеса. Мы должны обратиться к нему, чтобы он внес изменения в части фармацевтических компаний. Разрешить проверять, расследовать», — сказал Мирлан Самыйкожо.

Ранее нардеп Медер Алиев заявил, что фармацевты в Кыргызстане продают без рецептов подросткам лекарства с содержанием наркотических веществ. Он предлагает аптекарей, отпускающих препараты без рецептов, штрафовать до 200 тысяч сомов и лишать права заниматься этой деятельностью до трех лет.