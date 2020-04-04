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Агент 024

Жители села Эркин-Сай заявили о продаже гумпомощи. Аким района это отрицает

Жители села Эркин-Сай Панфиловского района заявляют, что гуманитарную помощь в виде муки продают по 1 тысяче 500 сомов за мешок. Публикацию об этом разместили в Instagram.

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По их словам, сегодня ко многим приходили неизвестные люди, продавали муку и делали фотоотчет. «Мы хотим разобраться, почему нет до сих пор помощи, а муку продают? Нам непонятно, зачем фотографируют и записывают наши данные, если мука платная. Это ясное дело — для отчета, что якобы бесплатно раздали», — говорится в публикации.

Аким Панфиловского района Мелис Райымкулов сказал 24.kg, что это обычное недоразумение.

«Сегодня мы получили 12 тонн 150 килограммов муки. По всем айыл окмоту ее раздали. В селе Эркин-Сай живет предприниматель Нурлан Азыгалиев, и он привез муку сегодня, чтобы люди не ездили на рынок. Он ее продавал, и вот такая неразбериха получилась», — сказал аким.

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Здравствуйте. Вознесеновкая А/О Панфиловского района продают акуновсую муку по 1500 сомов. И записывают данные, фотографируют. На нашей улице никому не далу гум помощь ни инвалидам, ни малоимущим. Мы хотим разобраться, почему нету досих пор помощи а муку продают. Нам не понятно зачем фотографируют и записывают данные если мука платная. Это ясное дело что для отчета, что типа бесплатно раздали.

Публикация от ЧерныйСписокKG (@black_list.kg)

Ссылка: https://24.kg/agent_024/149186/
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