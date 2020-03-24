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Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. В отделах Налоговой службы толпы людей без масок

В отделе Государственной налоговой службы Октябрьского района Бишкека много народа. Фото 24.kg прислал читатель.

«Нет никакого карантина. Люди без масок, кашляют, чихают. Почему правительство не отодвигает сдачу декларации физических лиц?» — спрашивает он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Очередь в ГНС Октябрьского района Бишкека

Отметим, накануне на брифинге вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сообщил, что сдачу налоговой отчетности и Единой налоговой декларации перенесут.

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