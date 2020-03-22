ЧС в Кыргызстане. Без масок не пускают в некоторые магазины Бишкека

В магазин в 4-м микрорайоне Бишкека не пустили покупательницу без маски. Об этом она сообщила 24.kg.
«22 марта в 8.30 меня не впустили в магазин «Метро» только потому, что у меня нет маски. Я шла с ночной смены, отработав 12 часов. Обошла все ближайшие аптеки — масок нет. Получается, масок нет и хлеба не получите», — написала бишкекчанка.
Напомним, что вчера утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.
Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
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