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Агент 024

ЧС в Кыргызстане. Без масок не пускают в некоторые магазины Бишкека

В магазин в 4-м микрорайоне Бишкека не пустили покупательницу без маски. Об этом она сообщила 24.kg.

«22 марта в 8.30 меня не впустили в магазин «Метро» только потому, что у меня нет маски. Я шла с ночной смены, отработав 12 часов. Обошла все ближайшие аптеки — масок нет. Получается, масок нет и хлеба не получите», — написала бишкекчанка.

Напомним, что вчера утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/147486/
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