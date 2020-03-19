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Отключения света в Шопокове. В ОАО «Северэлектро» назвали причину

На улице Турганова в городе Шопокове 18 и 19 марта 9.00 до 17.00 отключали электричество из-за работ на водопроводной линии возле трансформатора № 1640. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Северэлектро».

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По ее данным, электроснабжение приостановлено в связи с аварийной заявкой коммунальной службы, которая восстанавливала порыв воды возле трансформатора, от которой запитана улица Турганова.

В ОАО отметили, что при возникновении вопросов по электроснабжению жители Сокулукского района также могут обратиться в круглосуточный кол-центр «Северэлектро» по телефону 1209.

Напомним, жители улицы Турганова сообщили, что каждый день у них отключают днем свет.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/147117/
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