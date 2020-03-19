Вновь жалобы на Сокулукский РЭС. В Шопокове во время карантина меняют опоры

На улице Турганова в Шопокове (Сокулукский район) каждый день отключают днем свет. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Ситуация в стране и так напряженная из-за коронавируса. Дети на карантине, все дома. Что им дома делать без электричества? Дозвониться в РЭС невозможно вообще! Вечером в 17.00 подключают. Зачем нагнетают и так напряженную атмосферу в республике?» — написал он.

По словам читателя, рядом ставят новые опоры. «Почему они это делают во время карантина? На улицу пускать детей не хочется. Замена же не срочная. В некоторых домах нет газа, детей нечем кормить», — отметил он.

Ранее жители села Сокулук заявили, что на улице Интернациональной два-три раза в неделю отключают электричество, а в РЭС не дозвониться. В ОАО «Северэлектро» сообщили, что сотрудники Сокулукского РЭС меняли аварийные деревянные опоры на железобетонные.

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