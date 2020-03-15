Чудаки парковки. Нарушители подвергают опасности пешеходов на зебре

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.
На улице Токтогула машины занимают одну полосу движения.
На перекрестке улиц Фрунзе и Ибраимова постоянные пробки из-за припарковавшихся около супермаркета машин. Они занимают одну полосу движения.
«Этот водитель в «Рабочем городке» оставил бус прямо на перекрестке, а сам ушел на базарчик. Из-за таких машин не видно пешеходов», — написал автор фото.
Водители этих транспортных средств оставили их на остановках.
Такси стояло на остановке общественного транспорта так, что автобусы и троллейбусы вынуждены были его объезжать.
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