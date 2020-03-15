Чудаки парковки. Нарушители подвергают опасности пешеходов на зебре

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На улице Токтогула машины занимают одну полосу движения.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке улиц Фрунзе и Ибраимова постоянные пробки из-за припарковавшихся около супермаркета машин. Они занимают одну полосу движения.

«Этот водитель в «Рабочем городке» оставил бус прямо на перекрестке, а сам ушел на базарчик. Из-за таких машин не видно пешеходов», — написал автор фото.

Водители этих транспортных средств оставили их на остановках.

Такси стояло на остановке общественного транспорта так, что автобусы и троллейбусы вынуждены были его объезжать.

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