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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. По выходным на площади Победы устраивают стоянку

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В районе пересечения улиц Фрунзе и Гоголя машины ездят прямо по тротуарам. «Несколько раз чуть не наехали на прохожих. Примите меры и поставьте плиты, чтобы не заезжали на тротуары. На замечания водители не реагируют», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуар заехал и этот автолюбитель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке улиц Киевской и Абдрахманова Range Rover стоял на пути: мешал и водителям, и пешеходам.

В районе ГЭС-2 возле школы детям негде идти. «Приходится идти либо по грязи, либо по дороге, а это опасно», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На площади Победы каждое воскресенье на протяжении полутора месяцев устраивается незаконная парковка. Городские службы не реагируют. Ну и разумеется, на всех парковках города работают неизвестные люди и собирают плату в выходные», — написал автор фотографий.

Незаконные парковщики открывают ворота со стороны улицы Шопокова, и водители заезжают на площадь.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/146172/
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