В Бишкеке в детском саду № 2 не смотрят за детьми. Что ответили чиновники

В бишкекском детском саду № 2 воспитатели не смотрят за детьми. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, воспитатели дошкольного учреждения заняты подготовкой к утреннику в честь Международного женского дня, а про детей никто не вспоминает.

Специалист городского управления образования Данияр Абдуазизов сказал 24.kg, что это видео сняли в 17.30. Дети группы находились в присутствии помощника воспитателя. Сама воспитатель отсутствовала на месте в связи с тем, что ее отпустили на курсы повышения квалификации.

«В то время, когда начали снимать это видео, актовый зал садика украшали директор, музработник и два помощника воспитателя из других групп. Директор сразу переговорила с родительницей, которая снимала ролик, — они друг друга поняли. Но мать на эмоциях выложила видео в общую группу, и уже кто-то из них выложил это в соцсети», — сказал Данияр Абдуазизов.

По словам специалиста, управление образования начало проверку по инциденту.

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