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Агент 024

В Бишкеке на парковке на улице Шопокова незаконно взимают оплату в выходные

На парковке на улице Шопокова в Бишкеке незаконно взимают оплату в выходные дни. Читатель 24.kg прислал видео.

По его словам, на информационных стендах указано, что парковка в вечернее время и выходные дни бесплатная.

«Но тем не менее на отрезке между улицами Фрунзе и Киевской стоят непонятные люди с палочками и заставляют оплачивать. Никаких документов не дают», — сказал он.

Отметим, что в 2016 году мэрия провела конкурс на организацию платных парковок на отрезке от Московской до проспекта Жибек Жолу. Победителем стала компания Parking.kg. Сейчас муниципалитет в судебном порядке пытается расторгнуть договор.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/144841/
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