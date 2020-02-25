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Агент 024

У людей с ОВЗ возникли проблемы с получением льготной проездной карты «Тулпар»

Льготную проездную карту «Тулпар» для лиц с ограниченными возможностями здоровья могут получить только те граждане, кто прописан в Бишкеке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пользователь Инна Аксенова.

Она рассказала, что ее сыну с инвалидностью проездную карту предоставить не могут, так как прописан он не в столице.

«Он учится в школе в Бишкеке. И вожу я его каждый день туда и обратно. В день это (если считать по 8 сомов на двоих) 48 сомов. На деле больше, потому что не всегда на общественном транспорте, бывает, и на маршрутках. В итоге в месяц только на дорогу почти 1 тысяча сомов. По закону, отвечают мне в «Тулпар», карты льготные дают только бишкекским. А ничего, что таких вот мам с детьми-инвалидами тысячи? Которые приехали в столицу, потому что в регионах нет ни черта — ни лечения, ни образования для их особенных детей», — пишет Инна Аксенова.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/144583/
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