19:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Бишкекские клиники не принимают пациентов без городской прописки

Врачи государственных больниц Бишкека не принимают пациентов из регионов и других районов Чуйской области. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, чтобы открыть больничный лист, не прописанному в столице гражданину необходимо отправляться в местность, где он зарегистрирован.

«Зачем тогда нам говорят о цифровизации, если меня с температурой под 40 градусов не могут принять и прописать лечение, открыть больничный лист в городе? Людей в таком состоянии отправляют в Ош, Джалал-Абад, Нарын, чтобы взять справку. Например, болеющий человек не всегда может доехать до Таласа. Большинство приезжих в Бишкек работают здесь, платят налоги, коммунальные услуги. Неужели не придумали способ для осмотра граждан из других местностей?» — задается вопросом читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Записаться к врачу онлайн приезжему невозможно

В Фонде обязательного медицинского страхования 24.kg сказали, что действительно гражданин, который не имеет столичную прописку, не может получать справки и открывать больничные листы в клиниках Бишкека.

Однако в Минздраве отметили, что он может временно встать на учет по месту проживания и с подтверждающей справкой от квартального (домкома) обратиться в поликлинику. Его возьмут на учет.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/143386/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
Очереди в больнице «Джала». Главврач считает: пациенты сами виноваты
Пациенты жалуются на очереди в Наццентре охраны материнства и детства в «Джале»
Легализация взяток? Перевод на самофинансирование больниц приведет к их развитию
Перевод госклиник на самофинансирование — вынужденная мера
Кто-то тянет на себя одеяло. Депутат о переводе больниц на самофинансирование
Три государственные больницы переведут на самофинансирование
Какие больницы в Бишкеке отремонтируют, рассказали в мэрии
Временную или постоянную прописку можно будет оформить через Интернет
В аппарате омбудсмена настаивают: Кубат Оторбаев болеет
Москвичка фиктивно «приютила» 10-летнего кыргызстанца
Популярные новости
Житель Иссык-Куля ищет владельца автомобиля Subaru Outback Житель Иссык-Куля ищет владельца автомобиля Subaru Outback
Два водителя не&nbsp;поделили парковку и&nbsp;разбили четыре автомобиля Два водителя не поделили парковку и разбили четыре автомобиля
Кто-то выкинул старый унитаз в&nbsp;реку Ала-Арчу в&nbsp;Бишкеке Кто-то выкинул старый унитаз в реку Ала-Арчу в Бишкеке
Чудаки парковки. На&nbsp;улице Боконбаева обнаружили сразу несколько нарушителей Чудаки парковки. На улице Боконбаева обнаружили сразу несколько нарушителей
Бизнес
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
Премиальное топливо G-Drive за&nbsp;покупки на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
12 февраля, среда
19:44
Новый вице-премьер приступил к своим обязанностям. Указ подписан президентом Новый вице-премьер приступил к своим обязанностям. Указ...
19:30
Бишкекские клиники не принимают пациентов без городской прописки
19:21
В ЖК озаботились массовой пропиской сельчан в городах, где состоятся выборы
19:07
В Бишкеке горит мебельный цех
19:01
Цифра дня. 140,9 километра дорог заасфальтировали в райцентрах в 2019 году