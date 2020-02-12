Бишкекские клиники не принимают пациентов без городской прописки

Врачи государственных больниц Бишкека не принимают пациентов из регионов и других районов Чуйской области. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, чтобы открыть больничный лист, не прописанному в столице гражданину необходимо отправляться в местность, где он зарегистрирован.

«Зачем тогда нам говорят о цифровизации, если меня с температурой под 40 градусов не могут принять и прописать лечение, открыть больничный лист в городе? Людей в таком состоянии отправляют в Ош, Джалал-Абад, Нарын, чтобы взять справку. Например, болеющий человек не всегда может доехать до Таласа. Большинство приезжих в Бишкек работают здесь, платят налоги, коммунальные услуги. Неужели не придумали способ для осмотра граждан из других местностей?» — задается вопросом читатель.

Фото читателя 24.kg. Записаться к врачу онлайн приезжему невозможно

В Фонде обязательного медицинского страхования 24.kg сказали, что действительно гражданин, который не имеет столичную прописку, не может получать справки и открывать больничные листы в клиниках Бишкека.

Однако в Минздраве отметили, что он может временно встать на учет по месту проживания и с подтверждающей справкой от квартального (домкома) обратиться в поликлинику. Его возьмут на учет.

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