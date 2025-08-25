В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты

Учительница в ФРГ ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты. Об этом пишет DW.

По данным издания, в 2009 году учительница из Рурской области на западе Германии взяла больничный из-за проблем с психическим здоровьем. С тех пор больничный ей регулярно продлевали. Поскольку у учительницы был статус госслужащей, она продолжала получать свою обычную зарплату: у преподавателей похожей квалификации и стажа в Северном Рейне — Вестфалии она составляет от 5 тысяч 51 до 6 тысяч 174 евро в месяц.

Так продолжалось до 2025 года, пока директор школы не отправил женщине письменное требование пройти обследование у врача, чтобы выяснить, является ли она пригодной к службе. Но героиня истории в ответ подала на него в суд, назвав такие требования «нахальными» и посчитав их «вмешательством в частную жизнь».

Суд все же встал на сторону учебного заведения и предписал женщине пройти медобследование. Но как такая история вообще могла произойти? Это попытался объяснить юрист по вопросам госслужбы Михаэль Эльзе в беседе с Der Spiegel.

Эксперт отметил, что обычно от госслужащих в ФРГ могут потребовать пройти медобследование, если они отсутствовали на работе более трех месяцев из шести «и нет никаких перспектив их полной трудоспособности в течение следующих шести месяцев». Поход к врачу в этом случае должен дать понять, насколько реалистично возвращение человека на госслужбу — если таких перспектив нет, поднимается вопрос о нетрудоспособности.

Эльзе задается вопросом, почему учебное заведение не обратило внимание на ситуацию раньше. Вероятно, в школе за это время могли произойти перемены в кадрах, и про женщину на больничном просто забыли — или информация о ней потерялась при оцифровке баз данных в школе, полагает юрист. Как бы то ни было, речь тут, скорее всего, идет об уникальном случае, а не систематической проблеме. Однако ответственность за это лежит на руководстве школы.

Самой учительнице не стоит опасаться каких-либо штрафов, независимо от результатов врачебной проверки, отмечает Эльзе. «Никаких требований о возмещении выплат быть не должно, она сама ничего противозаконного не сделала», — указывает юрист.

Кроме того, при расчете пенсии для женщины (если ее признают нетрудоспособной) в ее стаже будет учитываться и все время, проведенное на больничном.