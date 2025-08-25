00:10
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Общество

В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты

Учительница в ФРГ ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты. Об этом пишет DW.

По данным издания, в 2009 году учительница из Рурской области на западе Германии взяла больничный из-за проблем с психическим здоровьем. С тех пор больничный ей регулярно продлевали. Поскольку у учительницы был статус госслужащей, она продолжала получать свою обычную зарплату: у преподавателей похожей квалификации и стажа в Северном Рейне — Вестфалии она составляет от 5 тысяч 51 до 6 тысяч 174 евро в месяц.

Так продолжалось до 2025 года, пока директор школы не отправил женщине письменное требование пройти обследование у врача, чтобы выяснить, является ли она пригодной к службе. Но героиня истории в ответ подала на него в суд, назвав такие требования «нахальными» и посчитав их «вмешательством в частную жизнь».

Суд все же встал на сторону учебного заведения и предписал женщине пройти медобследование. Но как такая история вообще могла произойти? Это попытался объяснить юрист по вопросам госслужбы Михаэль Эльзе в беседе с Der Spiegel.

Эксперт отметил, что обычно от госслужащих в ФРГ могут потребовать пройти медобследование, если они отсутствовали на работе более трех месяцев из шести «и нет никаких перспектив их полной трудоспособности в течение следующих шести месяцев». Поход к врачу в этом случае должен дать понять, насколько реалистично возвращение человека на госслужбу — если таких перспектив нет, поднимается вопрос о нетрудоспособности.

Эльзе задается вопросом, почему учебное заведение не обратило внимание на ситуацию раньше. Вероятно, в школе за это время могли произойти перемены в кадрах, и про женщину на больничном просто забыли — или информация о ней потерялась при оцифровке баз данных в школе, полагает юрист. Как бы то ни было, речь тут, скорее всего, идет об уникальном случае, а не систематической проблеме. Однако ответственность за это лежит на руководстве школы.

Самой учительнице не стоит опасаться каких-либо штрафов, независимо от результатов врачебной проверки, отмечает Эльзе. «Никаких требований о возмещении выплат быть не должно, она сама ничего противозаконного не сделала», — указывает юрист.

Кроме того, при расчете пенсии для женщины (если ее признают нетрудоспособной) в ее стаже будет учитываться и все время, проведенное на больничном.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340882/
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
Более 22 тысяч больничных сформировано в электронном формате с начала года
Выписано более 20 тысяч цифровых больничных листов
Цифровой больничный. Как его получить
В Кыргызстане в два раза повысили размер пособия по временной нетрудоспособности
Около двух тысяч цифровых больничных выписали в Кыргызстане
Первый цифровой больничный лист выписали в Кыргызстане
В Кыргызстане начнут выдавать цифровые больничные листы
Бишкекские клиники не принимают пациентов без городской прописки
В аппарате омбудсмена настаивают: Кубат Оторбаев болеет
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бизнес
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
25 августа, понедельник
23:36
В Telegram появится аудиостатус — музыку можно будет добавить прямо в профиль В Telegram появится аудиостатус — музыку можно будет до...
23:18
В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
22:57
Мэр Айбек Джунушалиев подарил пловцу Денису Петрашову именные часы
22:48
Нацгвардии США в Вашингтоне разрешили носит огнестрельное оружие
22:29
В Германии предложили поднять пенсионный возраст до 70 лет