22:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

По колено в грязи. По некоторым улицам Бишкека невозможно пройти

Жители Бишкека продолжают присылать 24.kg фото и видео своих улиц, по которым невозможно пройти.

После работ в жилмассиве «Ак-Тилек-2» улицы стали непроходимыми.

В новостройке «Алтын-Бешик» та же ситуация.

На улице Толстого (от улицы 7 Апреля в сторону ТЭЦ) работы закончили в декабре. «Люди, живущие на улицах Менделеева, Токольдош, Октябрьской, должны пробираться через толстый слой грязной жижи. Это просто катастрофа. Пакеты на ногах уже не помогают, они рвутся от тяжести слоя грязи», — написал читатель.

«Почему у нас не принято доводить дела до конца? Неужели нельзя сделать хотя бы в местах переходов насыпь? Понятно, что асфальтировать дорогу будут только с наступлением тепла, а это еще несколько месяцев. Как же нам добираться до трассы все это время?» — спрашивает он.

Ранее на непроходимые дороги жаловались жители улиц Витебской, Ростовской и новостройки «Рухий-Мурас».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/143345/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Раскопали дорогу и не закончили работы. Жители Бишкека утопают в грязи
Грязь по колено. После прокладки канализации дорогу не восстановили
Дорогу на пересечении проспекта Чуй и улицы Ауэзова отремонтируют весной
В жилмассиве проложили канализацию, но потом дорогу не восстановили
За счет городского бюджета в Бишкеке отремонтируют 40 километров дорог
Кафе на тротуаре. Ловкость чиновников и никакого мошенничества
В Бишкеке наконец начнут укладывать тротуары. Япония подарила катки
Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия объявила конкурс на их строительство
Четыре месяца в Бишкеке не могут восстановить тротуар. Кормят завтраками
Ремонт дорог. Еще на 13 улицах Бишкека продолжаются работы
Популярные новости
Житель Иссык-Куля ищет владельца автомобиля Subaru Outback Житель Иссык-Куля ищет владельца автомобиля Subaru Outback
Два водителя не&nbsp;поделили парковку и&nbsp;разбили четыре автомобиля Два водителя не поделили парковку и разбили четыре автомобиля
Кто-то выкинул старый унитаз в&nbsp;реку Ала-Арчу в&nbsp;Бишкеке Кто-то выкинул старый унитаз в реку Ала-Арчу в Бишкеке
Чудаки парковки. На&nbsp;улице Боконбаева обнаружили сразу несколько нарушителей Чудаки парковки. На улице Боконбаева обнаружили сразу несколько нарушителей
Бизнес
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
Премиальное топливо G-Drive за&nbsp;покупки на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
12 февраля, среда
22:28
По колено в грязи. По некоторым улицам Бишкека невозможно пройти По колено в грязи. По некоторым улицам Бишкека невозмож...
22:00
Чудаки парковки. Водители нарушают правила и никого не боятся
21:49
В Бишкеке трое пьяных парней совершили грабеж. Их задержали
21:28
Выборы—2020. За соблюдением законности будут следить органы прокуратуры
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 февраля: снег