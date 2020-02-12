По колено в грязи. По некоторым улицам Бишкека невозможно пройти

Жители Бишкека продолжают присылать 24.kg фото и видео своих улиц, по которым невозможно пройти.

После работ в жилмассиве «Ак-Тилек-2» улицы стали непроходимыми.

В новостройке «Алтын-Бешик» та же ситуация.

На улице Толстого (от улицы 7 Апреля в сторону ТЭЦ) работы закончили в декабре. «Люди, живущие на улицах Менделеева, Токольдош, Октябрьской, должны пробираться через толстый слой грязной жижи. Это просто катастрофа. Пакеты на ногах уже не помогают, они рвутся от тяжести слоя грязи», — написал читатель.

«Почему у нас не принято доводить дела до конца? Неужели нельзя сделать хотя бы в местах переходов насыпь? Понятно, что асфальтировать дорогу будут только с наступлением тепла, а это еще несколько месяцев. Как же нам добираться до трассы все это время?» — спрашивает он.

Ранее на непроходимые дороги жаловались жители улиц Витебской, Ростовской и новостройки «Рухий-Мурас».

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