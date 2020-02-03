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Агент 024
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Нечем дышать. На едкий дым жалуются жители села Маевка

Жители села Маевка жалуются на пункт приема пластика в районе пересечения улицы Курманалиева и бульвара Молодой Гвардии. Об этом 24.kg сообщила читательница.

На кадрах, отправленных жительницей района, виден черный дым. «Что они там жгут? И так дышать нечем», — возмущается она.

Ранее горожанин пожаловался на дым в парке. Сотрудники санитарно-экологической инспекции выяснили, что пункт приема вторсырья топится не мусором и отходами ткани, а углем и дровами.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/142451/
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