Нечем дышать. В микрорайоне «Улан-2» жалуются на едкий дым

Жители микрорайона «Улан-2» жалуются на едкий дым. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Неприятный запах проникает в квартиру. Вонь стоит ужасная. И так нечем дышать», — написала она.

Напомним, экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

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