21:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Нечем дышать. В микрорайоне «Улан-2» жалуются на едкий дым

Жители микрорайона «Улан-2» жалуются на едкий дым. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Неприятный запах проникает в квартиру. Вонь стоит ужасная. И так нечем дышать», — написала она.

Напомним, экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/140945/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах загрязнения воздуха нет
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высоким остается уровень в районе Ошского рынка
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень в районе Ошского рынка
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в три раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в три раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вновь превышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Экологическая проблема в Бишкеке. Рецепт избавления от Тамерлана Ибраимова
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;районных управлениях ГНС заставляют распечатывать декларации за&nbsp;деньги В районных управлениях ГНС заставляют распечатывать декларации за деньги
Чудаки парковки. На&nbsp;улице Байтика Баатыра машины припарковались между деревьями Чудаки парковки. На улице Байтика Баатыра машины припарковались между деревьями
В&nbsp;Центре обслуживания населения &#8470;&nbsp;2&nbsp;скопилась большая очередь В Центре обслуживания населения № 2 скопилась большая очередь
Бизнес
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
20 января, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 января: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 января: без осадков
20:41
Нечем дышать. В микрорайоне «Улан-2» жалуются на едкий дым
20:18
В Бишкеке установят памятник Герою СССР Чолпонбаю Тулебердиеву
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
19:43
Это провокация. В мэрии заявляют: водитель не требовал 20 сомов за проезд